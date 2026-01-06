Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует "приструнить" латиноамериканских лидеров, считает Пушков
21:38 06.01.2026
Трамп планирует "приструнить" латиноамериканских лидеров, считает Пушков
Трамп планирует "приструнить" латиноамериканских лидеров, считает Пушков - РИА Новости, 06.01.2026
Трамп планирует "приструнить" латиноамериканских лидеров, считает Пушков
Президент США Дональд Трамп планирует "приструнить" лидеров латиноамериканских стран, которые "позволяют себе" демонстрировать независимость, ставя под сомнение РИА Новости, 06.01.2026
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
алексей пушков
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, алексей пушков, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Алексей Пушков, Удары США по Венесуэле
Трамп планирует "приструнить" латиноамериканских лидеров, считает Пушков

Пушков: Трамп планирует приструнить лидеров латиноамериканских стран

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует "приструнить" лидеров латиноамериканских стран, которые "позволяют себе" демонстрировать независимость, ставя под сомнение роль доллара как главной мировой валюты и критикуя Соединенные Штаты, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Нападение США на Венесуэлу и похищение ее президента имеет как краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные цели... Приструнить отбившихся, по убеждению Трампа, латиноамериканских лидеров, которые позволяют себе демонстрировать независимость, критиковать США, ставить под сомнение роль доллара как главной мировой валюты, а также сближаться с противниками США в лице прежде всего Китая, а также России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Также к краткосрочным целям США сенатор отнес демонстрацию миру силу и мощь Америки и "закрытие Венесуэлы", а затем, вероятно, и другие страны региона для "враждебного зарубежного влияния".
Пушков считает, что долгосрочные цели Вашингтона - обеспечить устойчивый и высокодоходный доступ американских нефтяных компаний к венесуэльской нефти. Как отмечает сенатор, Трамп уже называет ее "американской нефтью", однако выполнение этой задачи потребует времени, заявил член Совфеда.
Сенатор отметил, что для США важно подорвать снабжение нефтью экономики Китая.
"Перекрыть этот источник относительно дешевой нефти для Китая означает нанести удар по его промышленности и уже налаженной структуре нефтяного импорта. Или же получить через контроль над венесуэльским экспортом нефти важный энергетический рычаг для нужных Трампу "сделок" с Пекином", - добавил Пушков.
Член конституционного комитета заключил, что Венесуэла постепенно превращалась в стратегически опорную точку Китая в Южной Америке.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроАлексей ПушковУдары США по Венесуэле
 
 
