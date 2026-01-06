"Ростех" рассказал об особенностях современных российских танков

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в "Ростехе".
«
"В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике", — говорится в Telegram-канале компании.
К ним относятся Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.
В госкорпорации пояснили, что в будущем танки будут полностью интегрированы с помощью автоматизированных систем управления с другими силами и средствами — дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки.
При этом танки останутся основной ударной силой и сохранят классические черты — гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне, пояснили в "Ростехе".
В компании уточнили, что современные машины получили значительные изменения в части защиты и тактики применения, однако, как показывает опыт спецоперации, остались основной ударной силой прорыва на поле боя.
