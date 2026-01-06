"Ростех" рассказал об особенностях современных российских танков

"В настоящее время госкорпорация "Ростех" выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике", — говорится в Telegram-канале компании.

В госкорпорации пояснили, что в будущем танки будут полностью интегрированы с помощью автоматизированных систем управления с другими силами и средствами — дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки.