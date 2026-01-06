https://ria.ru/20260106/svo-2066600402.html
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 солдат и офицеров в зоне действия группировки "Восток", сообщает Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:29:00+03:00
2026-01-06T12:29:00+03:00
2026-01-06T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7209be1de9475564e4454f4b6f64fcd5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0ae4e1bf60c2c1afdc7e4358f7c805f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков и 9 машин в зоне действий "Востока" за сутки