Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 380 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 11автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Торецкое, Родинское, Волянское, Красноярское, Шилова, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18