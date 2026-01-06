Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 06.01.2026 (обновлено: 12:36 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/svo-2066599856.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 380 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин,... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:24:00+03:00
2026-01-06T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 380 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 380 боевиков ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 11автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Торецкое, Родинское, Волянское, Красноярское, Шилова, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала