"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ

Норвежец Уле Гуннар Сульшер может вернуться на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T23:07:00+03:00
Плеттенберг: "Манчестер Юнайтед" рассматривает возвращение Сульшера