"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:07 06.01.2026
"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ
Норвежец Уле Гуннар Сульшер может вернуться на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
футбол
англия
рубен аморим
даррен флетчер
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
оле-гуннар сульшер
англия
Новости
"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ

© официальный твиттер клуба "Манчестер Юнайтед"Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© официальный твиттер клуба "Манчестер Юнайтед"
Уле-Гуннар Сульшер. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Норвежец Уле Гуннар Сульшер может вернуться на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
По информации источника, клуб вступил в переговоры с представителями 52-летнего специалиста, который сам выразил готовность возглавить команду до конца сезона.
В понедельник клуб отправил в отставку португальца Рубена Аморима, исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший игрок команды Даррен Флетчер.
"Манчестер Юнайтед" с 31 очком занимает шестое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Сульшер играл за "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 годы и стал с командой победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Англии. Норвежец также возглавлял команду с 2018 по 2021 годы и довел манкунианцев до финала Лиги Европы (2021). Последним его клубом был турецкий "Бешикташ", который он покинул в августе.
Полиция в Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Болельщику "Лидса" стало плохо перед матчем с "МЮ", он умер в больнице
4 января, 23:53
 
Футбол Англия Рубен Аморим Даррен Флетчер Манчестер Юнайтед АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Оле-Гуннар Сульшер
 
Версия 2023.1 Beta
