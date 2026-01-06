Движение неприсоединения осудило агрессию США против Венесуэлы

МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Координационное бюро Движения неприсоединения осудило агрессию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны, подрывающим региональную и международную безопасность.
"Указанные атаки, грубо нарушающие цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также нормы международного права, представляют собой акт войны против Боливарианской Республики Венесуэла, подрывают региональный и международный мир, безопасность и стабильность и создают угрозу праву на жизнь венесуэльского народа", - говорится в заявлении, которое опубликовал в своем блоге глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
Движение потребовало немедленного прекращения всех военных действий против Венесуэлы, а также полного уважения ее суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и неотъемлемого права на самоопределение. В заявлении также содержится призыв привлечь к ответственности лиц, причастных к акту агрессии.
"Иммунитеты (главам государств - ред.), прочно укорененные в международном праве и соответствующие целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, должны соблюдаться универсально и без дискриминации, а любые действия или меры, подрывающие их либо избирательно игнорирующие, несут риск размывания многосторонности, дестабилизации международных отношений и ослабления международного правопорядка", - сказано в документе.
Организация подтвердила полную солидарность с народом и правительством Венесуэлы, подчеркнув, что военные решения не могут рассматриваться как допустимый способ урегулирования разногласий в международных отношениях.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
