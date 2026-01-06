Движение неприсоединения осудило агрессию США против Венесуэлы

Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле. Архивное фото

МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Координационное бюро Движения неприсоединения осудило агрессию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны, подрывающим региональную и международную безопасность.

"Указанные атаки, грубо нарушающие цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также нормы международного права, представляют собой акт войны против Боливарианской Республики Венесуэла, подрывают региональный и международный мир, безопасность и стабильность и создают угрозу праву на жизнь венесуэльского народа", - говорится в заявлении, которое опубликовал в своем блоге глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Движение потребовало немедленного прекращения всех военных действий против Венесуэлы, а также полного уважения ее суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и неотъемлемого права на самоопределение. В заявлении также содержится призыв привлечь к ответственности лиц, причастных к акту агрессии.

"Иммунитеты (главам государств - ред.), прочно укорененные в международном праве и соответствующие целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, должны соблюдаться универсально и без дискриминации, а любые действия или меры, подрывающие их либо избирательно игнорирующие, несут риск размывания многосторонности, дестабилизации международных отношений и ослабления международного правопорядка", - сказано в документе.

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Кроме того, в столице слышна стрельба. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Организация подтвердила полную солидарность с народом и правительством Венесуэлы, подчеркнув, что военные решения не могут рассматриваться как допустимый способ урегулирования разногласий в международных отношениях.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.