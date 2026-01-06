Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Продажи шуб и дубленок из искусственного меха выросли в четыре раза за год - они вошли в топ-3 популярных предметов гардероба из зимней верхней одежды, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").

"В последние несколько лет у россиянок наметился тренд на покупку шуб из экомеха. По итогам анализа розничных продаж верхней одежды для зимы за первые три квартала 2025 года они входят в Топ-3 самых популярных предметов гардероба и занимают третье место после пуховиков и курток/парок. За последний год продажи шуб и дубленок из синтетического меха выросли в четыре раза", - сказали в ЦРПТ.

Пуховики и куртки стали лидерами по числу продаж - за три квартала минувшего года было продано 160 тысяч пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. На втором месте куртки и парки - россияне купили 57 тысяч такой одежды, однако их продажи снизились на 25%. Третью позицию занимают дубленки и шубы из искусственного меха. За три квартала 2025 году было продано 54 тысяч экошуб.