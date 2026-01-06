Рейтинг@Mail.ru
18:42 06.01.2026
Интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза
ЦРПТ: интерес к шубам и дубленкам из экомеха в России вырос в четыре раза

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Продажи шуб и дубленок из искусственного меха выросли в четыре раза за год - они вошли в топ-3 популярных предметов гардероба из зимней верхней одежды, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").
"В последние несколько лет у россиянок наметился тренд на покупку шуб из экомеха. По итогам анализа розничных продаж верхней одежды для зимы за первые три квартала 2025 года они входят в Топ-3 самых популярных предметов гардероба и занимают третье место после пуховиков и курток/парок. За последний год продажи шуб и дубленок из синтетического меха выросли в четыре раза", - сказали в ЦРПТ.
По расчетам аналитиков на тысячу человек, чаще всего верхнюю одежду покупают на Камчатке, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Калининградской областях.
Пуховики и куртки стали лидерами по числу продаж - за три квартала минувшего года было продано 160 тысяч пуховиков, а их популярность выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. На втором месте куртки и парки - россияне купили 57 тысяч такой одежды, однако их продажи снизились на 25%. Третью позицию занимают дубленки и шубы из искусственного меха. За три квартала 2025 году было продано 54 тысяч экошуб.
"Традиционный рост цен на зимнюю одежду достигает пика в октябре – ноябре из-за сезонного увеличения спроса. Ближе к зиме продавцы завышают стоимость в среднем на 15–20%. Наиболее выгодный период для "утепления" – конец февраля и начало весны, когда теплую верхнюю одежду можно купить со скидкой до 50%", - отметили в ЦРПТ.
