Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада - РИА Новости, 06.01.2026
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
Больше всего российского шоколада за девять месяцев прошлого года импортировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основании РИА Новости, 06.01.2026
Казахстан и Белоруссия стали крупнейшими покупателями российского шоколада