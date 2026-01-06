Рейтинг@Mail.ru
01:51 06.01.2026
Солнце, Венера и Марс сольются на небе в "Вифлеемскую звезду"
© NASAМакет Солнечной системы
Макет Солнечной системы. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Венера и Марс, которые с декабря участвуют в "солнечном параде планет", в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Венера с Марсом еще 19 декабря сблизились на 5-6 градусов. В новый год их разделяли уже только 2-3 градуса. Последний раз такая близкая комбинация планет и Солнца на небосводе наблюдалась в 2019 году.
Кроме того, по данным ученых, в окрестностях Солнца сейчас находится Меркурий. Двадцать второго января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться.
Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов произойдет только в сентябре 2038 года.
НаукаМарсРоссийская академия наукКосмосКосмос - РИА НаукаВенераСолнце
 
 
