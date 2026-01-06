https://ria.ru/20260106/pvo-2066572204.html
Над российскими регионами ночью уничтожили 129 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
