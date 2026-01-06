Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 06.01.2026 (обновлено: 04:55 06.01.2026)
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти
В Волховском районе Ленинградской области ликвидировали дрон, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.01.2026
волховский район, ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волховский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
Дрозденко: силы ПВО сбили БПЛА в Волховском районе Ленинградской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Волховском районе Ленинградской области ликвидировали дрон, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе, на территории компрессорной станции", — написал он в Telegram-канале.
Дрозденко также уточнил, что никто не пострадал. Угрозы пожара не возникло, устанавливается ущерб.
Полиция оцепила место падения фрагментов. Идет проверка.
Специальная военная операция на Украине
 
 
