https://ria.ru/20260106/pvo-2066554500.html
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти - РИА Новости, 06.01.2026
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти
В Волховском районе Ленинградской области ликвидировали дрон, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T03:07:00+03:00
2026-01-06T03:07:00+03:00
2026-01-06T04:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
волховский район
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волховский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волховский район, ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волховский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
Силы ПВО сбили БПЛА в Ленинградской бласти
Дрозденко: силы ПВО сбили БПЛА в Волховском районе Ленинградской области