Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/prezident-2066638154.html
Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу
Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу - РИА Новости, 06.01.2026
Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу
Президент ЮАР Сирил Рамафоса потребовал освобождения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги и выразил поддержку венесуэльскому народу. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:32:00+03:00
2026-01-06T17:32:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
юар
николас мадуро
сирил рамафоса
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg
https://ria.ru/20260106/maduro-2066632846.html
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
венесуэла
сша
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_168:0:3000:2124_1920x0_80_0_0_7ca6960186cb4ff7fa92e2de6e64b848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, юар, николас мадуро, сирил рамафоса, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, ЮАР, Николас Мадуро, Сирил Рамафоса, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Президент ЮАР потребовал освободить Мадуро и его супругу

Президент ЮАР Рамафоса потребовал освободить Мадуро и его супругу

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 6 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса потребовал освобождения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги и выразил поддержку венесуэльскому народу.
"Мы категорически отвергаем действия, предпринятые Соединёнными Штатами, и поддерживаем народ Венесуэлы. Мы требуем освобождения президента Мадуро и его супруги", - сказал Рамафоса, выступая во вторник на церемонии памяти борца с апартеидом Джо Слово.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Вчера, 16:52
Президент ЮАР также призвал к решительным действиям со стороны Совета безопасности ООН в связи с действиями США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАЮАРНиколас МадуроСирил РамафосаСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала