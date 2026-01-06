В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов

"Напомним, 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда", - говорится в сообщении РЖД во вторник.

РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.