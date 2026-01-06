Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов
10:36 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/poezda-2066582620.html
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов - РИА Новости, 06.01.2026
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов
Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:36:00+03:00
2026-01-06T10:36:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
хабаровск
ржд
забайкальская железная дорога
владивосток
москва
хабаровск
происшествия, владивосток, москва, хабаровск, ржд, забайкальская железная дорога
Происшествия, Владивосток, Москва, Хабаровск, РЖД, Забайкальская железная дорога
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов

В Приамурье после схода вагонов задержаны 9 поездов дальнего следования после

© Pixabay / Нина БалабонГрузовой состав на железной дороге
Грузовой состав на железной дороге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Pixabay / Нина Балабон
Грузовой состав на железной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Девять пассажирских поездов дальнего следовании задерживаются после схода грузовых вагонов в Амурской области, сообщили в РЖД.
В понедельник перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено. РЖД во вторник открыли движение по одному пути.
«
"Напомним, 5 января на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошёл сход вагонов грузового поезда, в связи с чем задерживаются поезда", - говорится в сообщении РЖД во вторник.
Это поезда: №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток, №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
Железнодорожники принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.
РЖД сообщали, что в настоящее время пассажиры поездов №2 Москва - Владивосток и №325 Хабаровск - Нерюнгри уже продолжили поездку поездом до пунктов назначения по маршрутам. Пассажиры поездов №1 Владивосток - Москва и №326 Нерюнгри - Хабаровск продолжат поездку по маршруту после пересадки из автобуса в поезд в ближайшее время.
Другие пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.
ПроисшествияВладивостокМоскваХабаровскРЖДЗабайкальская железная дорога
 
 
