Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/peterburg-2066667922.html
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды - РИА Новости, 06.01.2026
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды
Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:18:00+03:00
2026-01-06T22:18:00+03:00
происшествия
нижний новгород
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20260101/dagestan-2065994517.html
https://ria.ru/20251230/travma-2065754041.html
нижний новгород
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, санкт-петербург
Происшествия, Нижний Новгород, Санкт-Петербург
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды

В Петербурге врачи провели операцию на глазах подростку после взрыва петарды

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета.
Санкт-Петербурге в клинике Педиатрического университета 6 января, во вторник, проведена сложнейшая операция по спасению глаз и зрения 14-летнего подростка", - сообщает пресс-служба.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
1 января, 21:23
Уточняется, что молодой человек поступил из Нижнего Новгорода по результатам телемедицинской консультации.
"Мальчик, 3 января 2026, в городе Нижний Новгород, гуляя с друзьями бросил петарду в трубу, арматуру от забора. Петарда долго не взрывалась. Мальчик решил посмотреть, что происходит и поднёс лицо к трубе", - рассказали в Педагогическом университете.
В этот момент раздался взрыв, которым повредило подростку оба глаза: врачами констатированы множественные раны обоих глаз, инородные тела в зрачках. По месту жительства была произведена обработка, ушивание ран, в виду тяжести состояния во вторник пациент прибыл в клинику СПбГПМУ.
"Удалены три крупных инородных тела и множество осколков в глазах, произведён туалет и дренаж ран. Прогноз по зрению пациента еще неясен, но врачи сделали всё, чтобы спасти глаза и сохранить зрение подростка", - заключили в пресс-службе университета.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Саратове мальчик получил травму стопы при взрыве петарды
30 декабря 2025, 18:55
 
ПроисшествияНижний НовгородСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала