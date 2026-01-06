https://ria.ru/20260106/peterburg-2066667922.html
В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды
Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского... РИА Новости, 06.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости.
Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, сообщает
пресс-служба Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета.
"В Санкт-Петербурге
в клинике Педиатрического университета 6 января, во вторник, проведена сложнейшая операция по спасению глаз и зрения 14-летнего подростка", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что молодой человек поступил из Нижнего Новгорода
по результатам телемедицинской консультации.
"Мальчик, 3 января 2026, в городе Нижний Новгород, гуляя с друзьями бросил петарду в трубу, арматуру от забора. Петарда долго не взрывалась. Мальчик решил посмотреть, что происходит и поднёс лицо к трубе", - рассказали в Педагогическом университете.
В этот момент раздался взрыв, которым повредило подростку оба глаза: врачами констатированы множественные раны обоих глаз, инородные тела в зрачках. По месту жительства была произведена обработка, ушивание ран, в виду тяжести состояния во вторник пациент прибыл в клинику СПбГПМУ.
"Удалены три крупных инородных тела и множество осколков в глазах, произведён туалет и дренаж ран. Прогноз по зрению пациента еще неясен, но врачи сделали всё, чтобы спасти глаза и сохранить зрение подростка", - заключили в пресс-службе университета.