В Петербурге прооперировали подростка после взрыва петарды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, Медики из Петербурга спасают зрение подростка из Нижнего Новгорода после взрыва петарды, которую он поднес к глазам, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета.

"В Санкт-Петербурге в клинике Педиатрического университета 6 января, во вторник, проведена сложнейшая операция по спасению глаз и зрения 14-летнего подростка", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что молодой человек поступил из Нижнего Новгорода по результатам телемедицинской консультации.

"Мальчик, 3 января 2026, в городе Нижний Новгород, гуляя с друзьями бросил петарду в трубу, арматуру от забора. Петарда долго не взрывалась. Мальчик решил посмотреть, что происходит и поднёс лицо к трубе", - рассказали в Педагогическом университете.

В этот момент раздался взрыв, которым повредило подростку оба глаза: врачами констатированы множественные раны обоих глаз, инородные тела в зрачках. По месту жительства была произведена обработка, ушивание ран, в виду тяжести состояния во вторник пациент прибыл в клинику СПбГПМУ.