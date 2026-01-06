Замки, высотки и терема: самые красивые исторические отели России

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. Зимние каникулы — отличная возможность для путешествий по России. У нас в стране немало отелей с уникальной историей и архитектурой. Самые впечатляющие — в подборке РИА Новости.

"Метрополь": три минуты от Красной площади

Где: Москва

Что особенного: всегда в центре светской жизни

"Метрополь" начали строить в 1898-м по заказу промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Замысел был грандиозный: выставочный зал, пространство для маскарадов, магазины, зимний сад и даже шестиярусный оперный театр. Но планам не суждено было сбыться — Мамонтов обанкротился. Стройку продолжили новые владельцы. В основу лег проект Вильяма Валькота, к работе подключились архитекторы Лев Кекушев и Николай Шевяков. Визитной карточкой фасада стало майоликовое панно Михаила Врубеля "Принцесса Греза", рядом — работы Александра Головина и Сергея Чехонина. Отель пережил революционные бои, превращение во Второй Дом Советов и масштабную реставрацию в 1990-х. Внутри сохранились уникальные исторические интерьеры: расписные плафоны, витражи и антикварная мебель.

"Хилтон Москва Ленинградская": роскошь сталинской высотки

Где: Москва

Что особенного: имперский размах

Бывшая гостиница "Ленинградская" — самая низкая из знаменитых сталинских высоток, но одна из самых нарядных. Открытая в 1953-м, она поражает внутренним убранством: золотая смальта, порфир, скульптуры, росписи и массивные резные потолки. Особая гордость — 15-метровая бронзовая люстра-гирлянда, освещающая сразу пять этажей лестничных пролетов и занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.

Эта "избыточная" роскошь когда-то вызвала критику Никиты Хрущева в адрес архитекторов Леонида Полякова и Александра Борецкого. Сегодня же она делает "Ленинградскую" уникальной — тяжелые дубовые двери, мраморные колонны и ощущение большой истории в каждом коридоре.

"Астория": пять звезд рядом с Исаакиевским собором

Где: Санкт-Петербург

Что особенного: оснащение по последнему слову техники

© Getty Images / VitalyEdush Гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге © Getty Images / VitalyEdush Гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге

Отель построили в 1911-1912 годах по проекту Федора Лидваля, причем помогали архитектору выпускницы первого в империи Женского политехнического института. Фасады решены в стиле неоклассицизма с элементами модерна: похожие на колонны пилястры, медальоны с гирляндами, маскароны и вазы. В интерьерах дорогие материалы сочетались с технологиями. Мрамор, красное дерево, французский фарфор и тут же — лифты, телефоны, горячая вода и система пылеудаления. Клиенты могли сходить в парикмахерскую отеля, взять книгу из библиотеки или подшить костюм в ателье.

Гостиницу снимали в одном из эпизодов фильма "Невероятные приключения итальянцев в России". А еще, по легенде, здесь планировало отмечать победу руководство вермахта в годы Великой Отечественной войны.

Лесной терем "Асташово": колоритный деревянный дворец

Где: Осташово, Костромская область

Что особенного: сохранились подлинные вещи XIX века

Глядя на расписной терем, не скажешь, что когда-то он принадлежал крестьянину. Построил дом в конце XIX века Мартьян Сазонов — он прекрасно владел столярным делом, ездил на заработки в Петербург. Современники рассказывали, что Сазонов любил праздничный народный стиль во всем, даже в одежде. Не стал исключением и дом — нарядный, псевдорусский, со множеством резных элементов. После смерти владельца терем был конфискован и долгое время пустовал. Возрождение произошло в 2010-2018 годах — теперь здесь не только атмосферный отель, но и "живой" музей.

"Дружба": символ теплых отношений с финнами

Где: Выборг

Что особенного: сложная геометрия и драккары на набережной

Отель поражает сложными объемами и резкими линиями. Первоначально проект был стандартным, прямоугольным, но в процессе работы конструкция "выросла" в урбанистический корабль. Архитекторами выступили Владимир Щербин и Илмо Вальякка с финской стороны. Сотрудничество с иностранцами получилось плодотворным: финны предоставили мебель, текстиль, посуду, лифты и другую электротехнику. И именно они первое время были основными постояльцами. Сейчас рядом с гостиницей стоят эффектные 24-метровые ладьи с головами драконов — копии древних драккаров. Они остались после съемок фильма "И на камнях растут деревья" о викингах.

Замок Бип: бутик-отель времен Павла I

Где: Павловск

Что особенного: замок с бастионами, равелинами и башнями

Мариенталь, или просто Бип, — это "архитектурный каприз" Павла I, возведенный у слияния рек Славянка и Тызьва. Несмотря на миниатюрность, замок построен по всем правилам фортификации — с равелинами и 28 артиллерийскими орудиями. Здесь ежедневно поднимали разводной мост, а в полдень, как в Петербурге, давали залп из пушки. История у крепости была бурной: в Гражданскую войну тут располагался штаб Юденича, а в годы Великой Отечественной здание полностью сгорело. Лишь в 2011-м замок аккуратно восстановили и открыли бутик-отель. Самый необычный номер — прямо в башне.

"Исеть": самое эффектное общежитие

Где: Екатеринбург

Что особенного: памятник конструктивизма в форме подковы

Гостиница — главный акцент "Городка чекистов" в центре Екатеринбурга. Над ним работали классик уральского конструктивизма Вениамин Соколов и архитектор Иван Антонов. У здания необычная форма: фасад изогнут полукругом, за что его еще в советское время прозвали "подковой". Изначально здесь было общежитие, полноценной гостиницей оно стало в 1962-м. Одно время на крыше находился огромный лозунг "Вперед к коммунизму", который было видно почти из любой точки города. Сейчас отель на большой реконструкции, но первый этаж остается живым, там работают рестораны.

"Azimut Сити Отель Мурманск": бывшая гостиница "Арктика"

Где: Мурманск

Что особенного: самое высокое общественное здание за полярным кругом

Одна из достопримечательностей города — бывшая гостиница "Арктика". Популярность она получила не только за внешний вид, но и за высоту: 18 этажей по местным меркам — монументально! Но так было не всегда. Первый вариант "Арктики" построили в 1933-м, он насчитывал четыре этажа. В 1970-е старое здание решили заменить современным высотным комплексом. Примечательная деталь на фасаде — часы-куранты. Когда-то они регулярно исполняли неофициальный гимн области "Я люблю мое Заполярье". Сейчас в исторической высотке расположен "Azimut Сити Отель Мурманск", который продолжает северные традиции гостеприимства.

"Северная": неоклассицизм в Карелии

Где: Петрозаводск

Что особенного: старейший отель города с парадным фасадом

Ярко-красный полукруглый фасад с белыми колоннами — мимо такого здания в Петрозаводске точно не пройдешь. "Северная" — старейшая гостиница города. Ее возвели в 1939-м по проекту Юрия Русанова, но в годы Великой Отечественной войны здание было практически полностью утрачено. Восстановлением занимался архитектор Кусиэль Гутин. Как истинный любитель классики, он внес в облик "Северной" заметные изменения: добавил аттик, полуколонны и изящную лепнину. Именно благодаря этой переработке гостиница приобрела нынешний торжественный вид.

Еще одна "Дружба": футуристичный курорт

Где: Ялта

Что особенного: отель-кольцо над обрывом