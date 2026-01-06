Рейтинг@Mail.ru
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/neft-2066645221.html
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler - РИА Новости, 06.01.2026
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler
Венесуэла будет вынуждена сократить добычу до 600 тысяч баррелей в сутки в феврале, если блокада США продолжится, так как ее возможности хранить "черное золото" РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T18:18:00+03:00
2026-01-06T18:18:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
китай
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
kpler
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_22f8c3230c34bf9e363133485a8bd407.jpg
https://ria.ru/20260106/shmal-2066618652.html
https://ria.ru/20260106/ssha-2066556404.html
венесуэла
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_107:0:2000:1420_1920x0_80_0_0_82a62ef0690cda874d4e96155c50f079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, kpler
В мире, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Kpler
Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler

Kpler: нефтедобыча в Венесуэле упадет еще на 20%, если США продолжат блокаду

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Венесуэла будет вынуждена сократить добычу до 600 тысяч баррелей в сутки в феврале, если блокада США продолжится, так как ее возможности хранить "черное золото" практически исчерпаны, заявил руководитель отдела анализа нефти агентства Kpler Хомаюн Фалакшахи в ходе вебинара.
"Осталось около 20 миллионов баррелей места, которое можно заполнить нефтью, но не все эти объекты расположены близко к месторождениям, или инфраструктура такова, что некоторые из них не будут заполнены в ближайшие несколько дней. Поэтому мы считаем, что через 50 дней Венесуэле придется сократить добычу примерно до 600 тысяч баррелей в сутки", - сказал он.
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт объяснил, почему не надо беспокоиться при падении цен на нефть
Вчера, 14:49
При этом, по оценкам Kpler, в ноябре добыча нефти в Венесуэле составляла 900 тысяч баррелей в сутки, а сейчас - около 750 тысяч баррелей.
Таков прогноз при условии, что блокада сохранится и поставки нефти не смогут быть направлены в Китай, добавил Фалакшахи.
Он также отметил, что добыча в Венесуэле, на самом деле, начала сокращаться еще до похищения США президента республики Николаса Мадуро. Однако в тот же период добыча также уменьшилась в Норвегии и Казахстане.
"И, несмотря на это, у нас по-прежнему наблюдается переизбыток предложения, который, по нашему мнению, составит в среднем около 3 миллионов баррелей в сутки в первом квартале. Очевидно, вы понимаете, что если мы потеряем около 100 тысяч баррелей в сутки или 200 тысяч баррелей в сутки из Венесуэлы, это не окажет существенного влияния (на мировой рынок нефти - ред.)", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
В итоге экспорт нефти из Венесуэлы оказался парализован военной операцией США в стране, передавало агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника в воскресенье.
Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ
Вчера, 03:50
 
В миреВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресKpler
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала