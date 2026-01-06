Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler

"И, несмотря на это, у нас по-прежнему наблюдается переизбыток предложения, который, по нашему мнению, составит в среднем около 3 миллионов баррелей в сутки в первом квартале. Очевидно, вы понимаете, что если мы потеряем около 100 тысяч баррелей в сутки или 200 тысяч баррелей в сутки из Венесуэлы, это не окажет существенного влияния (на мировой рынок нефти - ред.)", - добавил он.