https://ria.ru/20260106/nebo-2066620074.html
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году - РИА Новости, 06.01.2026
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
Ближайшие к Земле планеты Венера и Марс в следующий раз сойдутся с Солнцем практически в одну точку на небе только в 2267 году, заявили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:02:00+03:00
2026-01-06T15:02:00+03:00
2026-01-06T15:02:00+03:00
наука
марс
российская академия наук
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576437879_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_345d77f39a0044d04d3e0352d775a312.jpg
https://ria.ru/20260105/nasa-2066536849.html
марс
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576437879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e25b84ea0b3cf1efc84f10cf5463e37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, российская академия наук, земля
Наука, Марс, Российская академия наук, Земля
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
РАН: Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Ближайшие к Земле планеты Венера и Марс в следующий раз сойдутся с Солнцем практически в одну точку на небе только в 2267 году, заявили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в Лаборатории сообщили, что Венера и Марс
в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем.
"Следующее одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее 1 градуса состоится только летом 2267 года, то есть через 2,5 века", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.
Кроме того, учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.