Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
Наука
 
15:02 06.01.2026
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ближайшие к Земле планеты Венера и Марс в следующий раз сойдутся с Солнцем практически в одну точку на небе только в 2267 году, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в Лаборатории сообщили, что Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем.
"Следующее одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее 1 градуса состоится только летом 2267 года, то есть через 2,5 века", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.
Кроме того, учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.
Космический телескоп Хаббл - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе на основе темной материи
5 января, 22:24
 
