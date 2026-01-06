Украине придется пойти на компромиссы ради мира, заявил Мерц

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Украине придется в рамках мирного урегулирования пойти на компромиссы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Заставим ли мы замолчать оружие на Украине через шесть недель или через шесть месяцев, но мы неустанно работаем для достижения мира. При этом нам (Украине и поддерживающим ее странам ЕС - ред.), безусловно, придется пойти на компромиссы", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляцию вел телеканал Phoenix.
При этом канцлер ФРГ не пояснил, о каких уступках может идти речь.
Говоря о мирном урегулировании на Украине, Мерц, в частности, отметил, что для его достижения не удастся найти образец "из дипломатического учебника". "Но в сложившихся геополитических условиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы", - сказал Мерц.
Одной из главных целей является достижение на Украине "стабильного прекращения огня", утверждал Мерц.
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил по итогам заседания "коалиции желающих" о том, что его участники добились существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, включая гарантии безопасности для Киева.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.