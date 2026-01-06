Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 06.01.2026 (обновлено: 16:06 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/mechta-2066619866.html
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода - РИА Новости, 06.01.2026
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Великого Новгорода... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:00:00+03:00
2026-01-06T16:06:00+03:00
общество
россия
нижний новгород
андрей никитин (политик)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066626048_162:85:1273:710_1920x0_80_0_0_99a7a2f719ae163d083b026ceab4f068.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
https://ria.ru/20251230/mishustin-2065708489.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066626048_325:0:1272:710_1920x0_80_0_0_f96a6279427a4fc030c626d19e94b59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нижний новгород, андрей никитин (политик), новый год
Общество, Россия, Нижний Новгород, Андрей Никитин (политик), Новый год
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода

Никитин исполнил мечту девятилетнего Димы о подводном погружении

© Минтранс Россиию/TelegramМинистр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Нижнего Новгорода о подводном погружении
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции Елка желаний помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Нижнего Новгорода о подводном погружении - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Минтранс Россиию/Telegram
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Нижнего Новгорода о подводном погружении
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Великого Новгорода о подводном погружении, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Дима мечтает стать дайвером в будущем и уверенно идет к своей цели. В 2025 году ребенок начал индивидуальные тренировки в бассейне и научился плавать. Дима с инструктором по дайвингу Натальей Семенковой совершил свое первое погружение. Центр по дайвингу, кроме впечатлений, подарил мальчику и небольшие сувениры.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09
Помимо этого, мальчику и его маме устроили небольшую экскурсию по министерству транспорта РФ. Сотрудники ведомства рассказали о вехах развития транспортной отрасли в России.
В пресс-службе Минтранса РФ добавили, что Дима знает о дайвинге больше многих взрослых, и исполнение этой мечты стало для ребенка настоящим новогодним чудом. Эмоции мальчика после погружения были неподдельными: искренняя радость, восторг и ощущение настоящего волшебства.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
ОбществоРоссияНижний НовгородАндрей Никитин (политик)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала