Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода

МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Великого Новгорода о подводном погружении, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дима мечтает стать дайвером в будущем и уверенно идет к своей цели. В 2025 году ребенок начал индивидуальные тренировки в бассейне и научился плавать. Дима с инструктором по дайвингу Натальей Семенковой совершил свое первое погружение. Центр по дайвингу, кроме впечатлений, подарил мальчику и небольшие сувениры.

Помимо этого, мальчику и его маме устроили небольшую экскурсию по министерству транспорта РФ. Сотрудники ведомства рассказали о вехах развития транспортной отрасли в России

В пресс-службе Минтранса РФ добавили, что Дима знает о дайвинге больше многих взрослых, и исполнение этой мечты стало для ребенка настоящим новогодним чудом. Эмоции мальчика после погружения были неподдельными: искренняя радость, восторг и ощущение настоящего волшебства.