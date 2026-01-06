Рейтинг@Mail.ru
06.01.2026
13:20 06.01.2026
На Кубани восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи человек
На Кубани восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи человек - РИА Новости, 06.01.2026
На Кубани восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи человек
Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.01.2026
2026
На Кубани восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи человек

На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 янв - РИА Новости. Электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей Кубани восстановили за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.
"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - заявили в оперштабе региона.
Там отметили, что более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. В настоящее время в этих муниципалитетах остается восстановить электричество в домах около 700 человек, добавили в оперштабе.
Прокуратура Кубани проверяет данные о нарушении прав жителей Белореченска
5 января, 15:05
5 января, 15:05
 
