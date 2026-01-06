На Кубани восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи человек

"За минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи жителей. В течение дня, 5 января, объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - заявили в оперштабе региона.