ВС России уничтожили группу ВСУ в Константиновке, сообщил Кадыров
Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ в частной застройке Константиновки в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.01.2026
