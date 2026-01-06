Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу ВСУ в Константиновке, сообщил Кадыров
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 06.01.2026
ВС России уничтожили группу ВСУ в Константиновке, сообщил Кадыров
Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ в частной застройке Константиновки в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.01.2026
константиновка, донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу ВСУ в Константиновке, сообщил Кадыров

Кадыров: ВС России уничтожили группу ВСУ в частной застройке в Константиновке

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ в частной застройке Константиновки в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"ДНР. Район города Константиновка. В частной застройке силами военнослужащих 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с бойцами 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца выявлена и ликвидирована группа укрофашистов", - проинформировал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе аэроразведки группой полковых операторов зафиксировано передвижение трёх боевиков ВСУ, дальше координаты были переданы ударной группе БПЛА и артиллеристам для нанесения комплексного огневого поражения.
"В результате слаженных совместных действий противник понёс потери в живой силе. Как минимум трое нацистов больше никогда не направят оружие против российских подразделений", - добавил глава республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
