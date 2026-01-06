Рейтинг@Mail.ru
12:52 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/kazahstan-2066603337.html
В Казахстане возбудили дело из-за одобрения атак беспилотников на КТК
в мире
казахстан
астана
украина
вооруженные силы украины
казтрансойл
транснефть
казахстан
астана
украина
в мире, казахстан, астана, украина, вооруженные силы украины, казтрансойл, транснефть
В мире, Казахстан, Астана, Украина, Вооруженные силы Украины, КазТрансОйл, Транснефть
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по статье о разжигании национальной розни после одобрения некоторыми гражданами республики украинских ударов беспилотниками по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ведомство разъяснило это в ответ на депутатский запрос.
В середине декабря депутат нижней палаты парламента Казахстана от имени правящей партии "Аманат" Айдос Сарым потребовал в своем запросе на имя генерального прокурора страны дать правовую оценку высказываниям казахстанцев в соцсетях, одобряющих атаки на КТК.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CNN: Запад признался в помощи Киеву с ударами по КТК в России
11 декабря 2025, 18:41
"На Ваш депутатский запрос от 18 декабря 2025 года сообщаем, что 17 декабря 2025 года департамент полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (разжигание национальной розни)", - говорится в ответе на депутатский запрос, за подписью генерального прокурора республики Берика Асылова.
Также в ответе поясняется, что в ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.
В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки дронов ВСУ на нефтетерминал. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1).
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
1 декабря 2025, 09:19
После этого МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на КТК, подчеркнув, что подобные акты наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В начале декабря оператор нефтепроводов республики "Казтрансойл" сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ
6 декабря 2025, 15:51
 
В миреКазахстанАстанаУкраинаВооруженные силы УкраиныКазТрансОйлТранснефть
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
