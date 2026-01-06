В Казахстане возбудили дело из-за одобрения атак беспилотников на КТК

АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по статье о разжигании национальной розни после одобрения некоторыми гражданами республики украинских ударов беспилотниками по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ведомство разъяснило это в ответ на депутатский запрос.

В середине декабря депутат нижней палаты парламента Казахстана от имени правящей партии "Аманат" Айдос Сарым потребовал в своем запросе на имя генерального прокурора страны дать правовую оценку высказываниям казахстанцев в соцсетях, одобряющих атаки на КТК.

"На Ваш депутатский запрос от 18 декабря 2025 года сообщаем, что 17 декабря 2025 года департамент полиции города Астана по факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (разжигание национальной розни)", - говорится в ответе на депутатский запрос, за подписью генерального прокурора республики Берика Асылова.

Также в ответе поясняется, что в ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение.

В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки дронов ВСУ на нефтетерминал. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1).

После этого МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на КТК, подчеркнув, что подобные акты наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева . В начале декабря оператор нефтепроводов республики " Казтрансойл " сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и частично в Китай . Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.