На севере Казахстана эвакуировали из автобуса более 40 россиян
10:45 06.01.2026 (обновлено: 10:47 06.01.2026)
На севере Казахстана эвакуировали из автобуса более 40 россиян
На севере Казахстана эвакуировали из автобуса более 40 россиян

АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Более 40 граждан России, включая одного ребенка, эвакуировали из автобуса на севере Казахстана в пункт обогрева из‑за непогоды на трассе, сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики.
"Шестого января в связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Есильском районе Акмолинской области на блокпосту остался автобус с 46 пассажирами. Спасатели совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 46 человек, из них 1 ребенок. Все эвакуированные были граждане РФ. В медицинской помощи никто не нуждался", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
В пресс-службе МЧС добавили, что за последние пять суток спасатели эвакуировали 257 человек, включая 23 детей, и освободили из снежных заносов 36 автомобилей. Это произошло из‑за ухудшения погодных условий в разных регионах Казахстана - метели, гололеда, сильного ветра и нулевой видимости.
Эвакуация людей с заснеженной трассы в Энгельсском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
С заснеженной трассы в Саратовской области эвакуировали почти 150 человек
14 декабря 2025, 08:45
 
