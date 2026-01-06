Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8 - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/kamchatka-2066589421.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8 - РИА Новости, 06.01.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8
Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки вечером 6 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:20:00+03:00
2026-01-06T11:20:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20260106/kurily-2066553217.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки вечером 6 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.5777, 159.2458… Магнитуда (Ml): 4.8", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 19:16:35 по камчатскому времени (10:16 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,7 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, в отдельных районах – до 5 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый средний. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
У южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 02:48
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала