У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.8

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки вечером 6 января, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.5777, 159.2458… Магнитуда (Ml): 4.8", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 19:16:35 по камчатскому времени (10:16 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,7 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, в отдельных районах – до 5 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый средний. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
