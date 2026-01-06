Премьер Испании обсудит с парламентом участие в миссии на Украине

МАДРИД, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен обсудить с парламентскими фракциями возможность участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Правительство Испании предложит рассмотреть (политическим фракциям - ред.) возможность открытия пути к участию военных возможностей страны на Украине… во многих других регионах мира для закрепления мира присутствуют испанские вооружённые силы… Если мы делали это в других широтах и в других частях света, почему мы не должны сделать этого в Европе? Разумеется, мы также будем вносить вклад в мир в Европе, в эту коллективную безопасность и в защиту нашего общего проекта", - сказал он на пресс-конференции.
По словам главы правительства, в ближайшие дни он планирует провести консультации с большинством парламентских групп.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
