Рейтинг@Mail.ru
В Харькове поврежден энергетический объект - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 06.01.2026 (обновлено: 12:58 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/harkov-2066578885.html
В Харькове поврежден энергетический объект
В Харькове поврежден энергетический объект - РИА Новости, 06.01.2026
В Харькове поврежден энергетический объект
В Харькове после взрывов пострадал объект критической инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T09:55:00+03:00
2026-01-06T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
россия
киев
днепропетровская область
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066062509.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
россия
киев
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, россия, киев, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Киев, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове поврежден энергетический объект

В Харькове после взрывов поврежден энергетический объект

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Харькове после взрывов пострадал объект критической инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
«

"В городе Харькове поврежден энергетический объект", — написал он в Telegram-канале.

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30
Рано утром украинские СМИ также сообщили о взрыве в Сумах. Аварийные отключения света ввели в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. По данным "Укрэнерго", Славутич в Киевской области обесточен уже два дня.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаРоссияКиевДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала