В Харькове поврежден энергетический объект

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Харькове после взрывов пострадал объект критической инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов.

« "В городе Харькове поврежден энергетический объект", — написал он в Telegram-канале.

Рано утром украинские СМИ также сообщили о взрыве в Сумах. Аварийные отключения света ввели в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. По данным "Укрэнерго", Славутич в Киевской области обесточен уже два дня.

Ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.