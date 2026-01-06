https://ria.ru/20260106/harkov-2066578885.html
В Харькове поврежден энергетический объект
В Харькове поврежден энергетический объект
В Харькове поврежден энергетический объект
В Харькове после взрывов пострадал объект критической инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 06.01.2026
В Харькове поврежден энергетический объект
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Харькове после взрывов пострадал объект критической инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
"В городе Харькове поврежден энергетический объект", — написал он в Telegram-канале.
Рано утром украинские СМИ также сообщили о взрыве в Сумах. Аварийные отключения света ввели в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. По данным "Укрэнерго", Славутич в Киевской области обесточен уже два дня.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.