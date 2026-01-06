Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда - РИА Новости, 06.01.2026
02:07 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда - РИА Новости, 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству "Прайм" рассказала... РИА Новости, 06.01.2026
общество
five stones consulting
екатерина болдинова
налоги
долги
россия
общество, five stones consulting, екатерина болдинова, налоги, долги, россия
Общество, Five Stones Consulting, Екатерина Болдинова, Налоги, Долги, Россия
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда

Юрист Болдинова предупредила о рисках списания долгов по налогам без суда

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству "Прайм" рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.
"Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет", — предупредила она.
ОбществоFive Stones ConsultingЕкатерина БолдиноваНалогиДолгиРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
