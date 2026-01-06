Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству " Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству " Прайм " рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.

"Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет", — предупредила она.

В противном случае образуется задолженность, которую нужно погасить в течение восьми дней после получения уведомления от налогового органа. Если этого не происходит, запускается процедура внесудебного взыскания. Решение об этом направляют в кабинет налогоплательщика или на единый портал Госуслуг, либо заказным письмом по почте.

Физлицо может его оспорить, тогда процедура внесудебного взыскания прекращается, и дальнейшее взаимодействие идет через суд. Если оспаривания не было, банки получают распоряжение налоговиков о блокировке счетов и списании средств.