Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда - РИА Новости, 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству "Прайм" рассказала... РИА Новости, 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Осенью 2025 года начал действовать закон, позволяющий взыскивать долги по налогам без суда. Как не допустить списания средств, агентству "Прайм
" рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.
"Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет", — предупредила она.
В противном случае образуется задолженность, которую нужно погасить в течение восьми дней после получения уведомления от налогового органа. Если этого не происходит, запускается процедура внесудебного взыскания. Решение об этом направляют в кабинет налогоплательщика или на единый портал Госуслуг, либо заказным письмом по почте.
Физлицо может его оспорить, тогда процедура внесудебного взыскания прекращается, и дальнейшее взаимодействие идет через суд. Если оспаривания не было, банки получают распоряжение налоговиков о блокировке счетов и списании средств.
Таким образом, ничего не происходит внезапно. Чтобы быть в курсе, следует внимательно отслеживать сообщения налоговых органов на официальных порталах и вовремя реагировать, подытожила Екатерина Болдинова.