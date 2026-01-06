Рейтинг@Mail.ru
14:06 06.01.2026
Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния
сша
россия
китай
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
сша, россия, китай, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, политика
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что наступила эра перерисовки карт влияния.
"Эпоха перерисовки карт влияния", - написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию одного из пользователей соцсети - в этом посте размещена карта мира, поделенная на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту госдепартамент прикрепил черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого белыми и красными буквами значится слоган "Это НАШЕ полушарие".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока, заявил Дмитриев
