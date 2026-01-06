https://ria.ru/20260106/bespilotnik-2066579961.html
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути
Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.01.2026
