В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 06.01.2026
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути
Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.01.2026
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА на пути

В Воронежской области задержали несколько поездов из-за падения обломков БПЛА

ВОРОНЕЖ, 6 янв - РИА Новости. Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников, один из них - в небе над Воронежской областью.
"В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Помимо ж/д путей, был повреждён инфраструктурный объект.
