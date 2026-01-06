Рейтинг@Mail.ru
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам
18:43 06.01.2026
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам
Россиянин Владислав Артемьев получил право на участие в пилотном турнире комбинированного чемпионата мира Total Chess World Championship Tour, включающего... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
владислав артемьев
цзюй вэньцзюнь
максим вашье-лаграв
магнус карлсен
https://ria.ru/20260106/shakhmaty-2066616739.html
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам

Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового чемпионата мира FIDE

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев получил право на участие в пилотном турнире комбинированного чемпионата мира Total Chess World Championship Tour, включающего партии по классическим шахматам, рапиду и блицу, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Соревнования с участием 16 шахматистов пройдут с 3 по 15 октября 2026 года, места проведения будут объявлены позже. На турнир приглашаются победители мужского и женского чемпионатов мира по классическим шахматам, призеры мировых первенств по рапиду и блицу, девять шахматистов на основании мужского классического рейтинга, а также победители мужского и женского турниров претендентов 2026 года, которые завершатся в апреле.
Таким образом, приглашения получили действующие чемпионы мира по классическим шахматам - индиец Гукеш Доммараджу и китаянка Цзюй Вэньцзюнь, победители и призеры мирового первенства по рапиду - норвежец Магнус Карлсен, Артемьев и индиец Арджун Эригайси, серебряный призер турнира по блицу - узбек Нодирбек Абдусатторов, а также француз Максим Вашье-Лаграв, который квалифицировался благодаря наилучшим промежуточным результатам на турнирах.
На основании рейтинга приглашения получили американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, немец Винсент Кеймер, нидерландец Аниш Гири, француз Алиреза Фирузджа, индиец Рамешбабу Прагнанандха и китаец Вэй И. Запасными участниками определены американец Уэсли Со и индиец Вишванатан Ананд.
Полноценный турнир с присуждением титула первого абсолютного чемпиона мира состоится в 2027 году. Гарантированный призовой фонд мирового первенства составит 2,7 млн долларов в год - по 750 тысяч долларов в каждом из первых трех турниров и 450 тысяч долларов в финале - плюс бонусы за наибольшую сумму очков на каждом турнире и за лучший общий результат в туре.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стали известны призовые российских шахматистов за 2025 год
