Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев получил право на участие в пилотном турнире комбинированного чемпионата мира Total Chess World Championship Tour, включающего партии по классическим шахматам, рапиду и блицу, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Соревнования с участием 16 шахматистов пройдут с 3 по 15 октября 2026 года, места проведения будут объявлены позже. На турнир приглашаются победители мужского и женского чемпионатов мира по классическим шахматам, призеры мировых первенств по рапиду и блицу, девять шахматистов на основании мужского классического рейтинга, а также победители мужского и женского турниров претендентов 2026 года, которые завершатся в апреле.