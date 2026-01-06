Безопасность в Арктике должна соответствовать уставу ООН, заявили в ЕС

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лидеры семи стран Евросоюза на фоне притязаний США на Гренландию заявили, что безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями, включая США, и в соответствии с принципами устава ООН, в том числе территориальной целостности и нерушимости границ.
"Безопасность в Арктике должна достигаться совместными усилиями, при участии союзников по НАТО, включая США, при соблюдении принципов устава ООН, в том числе (принципов - ред.) суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это общепринятые принципы, и мы не перестанем их защищать", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Кроме того, лидеры подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности.
Кроме Фредериксен, среди подписантов заявления указаны президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес и премьер Великобритании Кир Стармер.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.