Анатолий Аксаков: продажа жилья в рассрочку часто оказывается "липой"

Рынок вторичного жилья в России "вздохнул" после решения Верховного суда по "делу Долиной" — граждане поняли, что они более-менее защищены, но работы по этому направлению у законодателей еще много, говорит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости он рассказал, как можно решить спор между банками и маркетплейсами, дал прогноз, когда ключевая ставка ЦБ достигнет однозначного уровня, посоветовал, куда вложить 13-ю зарплату и что делать при звонке мошенников, назвал самые популярные схемы на рынке жилья и объяснил, что сделают власти, чтобы в следующем году люди смогли продавать и покупать квартиры, не боясь "бабушкиной схемы". Беседовали Эльмира Мусина и Татьяна Умрихина.

— В этом году разгорелся спор между банками и маркетплейсами о скидках. Какие решения могут быть приняты по итогам? Не пострадают ли от этого люди?

— Главное решение будет направлено на то, чтобы защитить интересы наших граждан. Чтобы те, кто владеет платежными инструментами банков, не аффилированных маркетплейсами, тоже могли иметь скидки, покупая товары через маркетплейс. Поэтому все сделаем для того, чтобы и те банки, которые за пределами маркетплейса находятся формально, и те, которые работают внутри маркетплейса, имели возможность предоставлять услуги нашим гражданам с теми же скидками, которые сегодня предоставляют два банка, вмонтированных в систему маркетплейсов.

— Пришли к каким-то промежуточным заключениям в этом споре?

— Пока решений нет. Я обратился в Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы они дали заключение по ситуации, насколько справедливо, что те, кто владеет картами "Озон" и "Вайлдберриз", имеют скидки, а те, кто владеет картами из других банков, таких скидок не имеет. С моей точки зрения ФАС сама может навести порядок, но если этого не произойдет, то мы соответствующую норму пропишем в законе.

— Могут ли банки маркетплейсов войти в список системнозначимых, и как это повлияет на банковский сектор?

— Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста, и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна. Другой вопрос, что их услуги интегрированы в экосистемы маркетплейсов — а это действительно системно значимые структуры. Сейчас оплата товаров на маркетплейсах через дочерние банки позволяет получить потребителям скидки, соответственно, именно за счет этой стратегии они привлекают значительную часть клиентов. А затем благодаря быстрому расширению клиентской базы начинают конкурировать с более крупными игроками в потребкредитовании, постепенно заходят в корпоративный сектор.

Каков ваш прогноз по денежно-кредитной политике ЦБ в 2026 году?

— Здорово, что Центральный банк начал снижать ключевую ставку, это связано с дезинфляционными процессами, причем они будут продолжаться. Предполагалось, что инфляция будет на уровне 6 и более процентов, но уже сейчас статистика говорит, что инфляция будет на уровне 5,8%. Но все-таки жесткая политика, на мой взгляд, позволит Центральному банку, снизить ключевую ставку на заседании в феврале, несмотря на повышение налогов. Думаю, что он еще на 0,5% в феврале снизит ставку, в марте уже более решительно - на 1%, а может быть даже 1,5%. Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%.

— Дайте совет россиянам, куда лучше всего вложить 13 зарплату?

— Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства. Можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами.

— Анатолий Геннадьевич, вы рассказывали, что уже получили зарплату в цифровом рубле. Когда мы все сможем это сделать?

— Есть план, который утвердила Государственная дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем. При этом банки, которые будут обязаны обеспечивать проведение операции цифровым рублем, входят в системно значимые. Таких банков у нас сегодня 12, но при этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%. То есть у вас будут возможности для того, чтобы оплатить товары, услуги с помощью этих банков. Но не все предприятия, торговли и сферы услуг включаются 1 сентября следующего года в этот процесс, только те, у которых оборот 120 миллионов рублей и выше. С 1 сентября 2027 года те банки и предприятия из сферы услуг, в которых оборот 30 миллионов и больше, обязаны будут продавать свои товары и услуги за цифровые рубли. При этом все универсальные банки, а это уже сотни банков, обязаны будут оказывать вам соответствующую услугу, а с 1 сентября 2028 года уже все банки должны будут такие услуги оказывать, в том числе банки с базовой лицензией, и предприятия торговли с оборотом, превышающим пять миллионов рублей. Так что, поэтапно все продумано, но при этом это добровольное решение. То есть те граждане, которые не хотят пользоваться цифровым рублем - это их право, поэтому надо понимать, что никто заставлять вас это делать не будет.

— Власти уже давно обсуждают ограничение количества банковских карт на одного человека. Каким итогам удалось прийти, и почему затеялась эта дискуссия?

— Те, кто воруют деньги у населения, как правило, имеют очень большое количество карт. Так называемые дропперы имеют десятки, а иногда и сотни платежных инструментов. Вот для того, чтобы ограничить возможности этих дропперов по воровству денег населения, было предложение, оно возникло в недрах Центрального банка, сократить число карт, которые человек может иметь на руках. Я предложил пять, поскольку сам имею четыре, и при этом я довольно все-таки искушенный в этих вопросах человек. И статистика показывает, что у подавляющего большинства наших граждан, у 90 с лишним процентов, количество карт меньше пяти. Правительство предложило десять. Центральный банк, видя, что есть такие ситуации, когда родители берут карты, открывают карточные счета и дают своим детям, родственникам, но при этом контролируют операции по таким картам - предложил двадцать. В конце концов, в ходе дискуссии договорились о 20 картах. Надеюсь, что в ближайшее время это решение будет реализовано.

У нас много всевозможных решений которые направлены на то, чтобы бороться с дропперством, с преступными операциями. И мы думаем еще о других действиях, которые необходимо предпринять для того, чтобы защитить наших граждан от действий преступников. К сожалению, преступники оказываются очень ушлыми, знают психологические свойства наших людей, вводят в заблуждение граждан. Поэтому если звонят незнакомые люди, то лучше прекратите телефонную связь, скорее всего, преступник. Если звонят, например, из-за рубежа, то точно надо прекращать разговор. Мне чуть ли не каждый день звонят с разных зарубежных телефонов.

Недавно Верховный суд наконец-то поставил точку в деле Ларисы Долиной. Какое влияние это окажет на рынок вторичного жилья, какие инициативы обсуждаются в Госдуме?

— После решения Верховного суда, я думаю, что вторичка "вздохнула", граждане поняли, что они более-менее защищены. Но очевидно, надо прописывать нормы, которые позволяют более смело покупать жилье на вторичке. В том числе, Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, чтобы деньги на депозите были заблокированы на тот период, когда осуществляется сделка. А когда договора заключили, тогда деньги переходят продавцу. И есть предложение о том, чтобы деньги все-таки перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним, вторым лицам. Другое предложение – чтобы такие операции осуществлялись только безналичным путем, не с помощью наличных денег. Это пресечет и канал таких недобросовестных операций, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле по другой. А если вы законно операцию осуществляете, то вам нечего бояться.

— Когда эти меры могут быть приняты?

— Ситуация, конечно, простимулировала активную работу. Фракция " Справедливая Россия ", которую я представляю, она как раз предложила законопроект с мерами, которые я перечислил. Очевидно, их могут дополнить другими разумными идеями. Я полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников.

— Какие самые популярные схемы вы сейчас видите на рынке жилья?

— Главная схема – это когда жилье продается, и в этом участвуют еще и третьи лица. Деньги передаются не продавцу, а третьему лицу. И потом, когда квартира продается, вдруг продавец передумал, какие-то объективные обстоятельства для этого придумал, в конце концов, начинают говорить, что ввели в заблуждение мошенники. Соответственно, все говорит о том, что надо законодательно этот процесс отрегулировать.

— Как вы считаете нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков?

— Рассрочка – это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, что не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продает жилье в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жилье продается. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи. Но при этом должно быть очень жесткое регулирование, связанное и с надбавками к цене жилья, потому что зачастую строители говорят о том, что они в рассрочку продают даже жилье дешевле, чем в кредит, а на самом деле все это оказывается "липой". Я бы рассрочку увязал с депозитом. То есть определенная часть рассрочки должна быть на депозите, и раскрываться только в тот момент, когда покупатель жилья акцептирует реальную продажу квартиры. Очень важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди, чтобы застройщик не смог забрать эту квартиру, продав уже другому лицу, который тоже в рассрочку может попасть в сложную ситуацию. Здесь целая схема может вырасти, поэтому надо очень четко прописать правила рассрочки для того, чтобы не было злоупотреблений.

— На каком этапе обсуждение инициативы об ипотечных каникулах для россиян с детьми?

— Суть законопроекта заключается в том, что если у вас родился второй ребенок, то вы можете претендовать на каникулы в течение полутора лет. Причем выплаты по такому кредиту начинаются после семи месяцев, которых достиг ребенок, родившийся в этот период. Это также простимулирует рождаемость.

Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем. И у наших граждан появится возможность при рождении второго ребенка получать кредитные каникулы на полтора года, ослабив давление на семейный бюджет.

— Когда введут дифференцированную ставку по семейной ипотеке, с какими условиями?

— Я выступаю за установление дифференциальной ставки в зависимости от количества детей в семье. Родился первый ребенок – льготная, но все-таки более высокая ставка в 10%, на мой взгляд, должна действовать. Либо если ключевая ставка будет ниже спускаться, она тоже будет опускаться в определенных пределах. Скажем, если ключевая ставка опустилась до 14%, то ставка за рождение первого ребенка по ипотечному кредиту должна опуститься до 8%. А потом может быть и до 6%, по мере снижения ключевой ставки. Соответственно, при рождении второго ребенка ставка ипотечная предлагается в 6%, как это и сейчас предусмотрено. Если родился третий и последующий ребенок, то 4%. Таким образом, я полагаю, мы можем простимулировать рождаемость. Понятно, что не все этому рады, но и в том числе и банки. Застройщики особенно не рады, они сопротивляются. Сейчас идут дискуссии с Центральным банком, Минфином Минстроем . Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом, и он будет принят.

— В последнее время золото выросло в цене, кто вовремя вложился – тот хорошо заработал. Имеет ли смысл покупать его сейчас?

— Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно: высока вероятность коррекции цены вниз. Прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, – это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску. Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится.

Недавно сообщалось о том, что Центральный банк подал иск к Euroclear. Какого решения и последствий вы ожидаете?

— Я такого шага со стороны Центрального банка ждал давно, поскольку это абсолютно незаконные действия европейских политиков, которые захотели наложить лапу на то, что им не принадлежит. Все законы, в том числе законы международного права, стоят на стороне России . И поскольку незаконные действия предпринимаются, в том числе, бельгийским регулятором, надо было подавать в суд и судом определять законное решение. Бельгийское правительство понимает, что любые действия, связанные с захватом этих активов, будет больно бить по тому, кто такое решение принял. И оно против выступает таких решений, опасаясь судебных последствий. Уверен, что необходимо принимать решение в нашем федеральном суде сначала. Если этого будет недостаточно, надо обращаться в мировые судебные инстанции и взыскивать с тех, кто незаконно заблокировал наши средства. И саму сумму, находящуюся на счетах в этой стране, и те убытки, которые мы несём - проценты плюс моральные убытки – все надо взыскивать и с Бельгии и других стран, которые действуют абсолютно незаконно.

На днях был визит спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США. По вашему мнению, какой это сигнал?

— Дмитриев — очень грамотный политик, грамотный экономист, финансист. Он это все хорошо понимает. И я так полагаю, все эти мысли доносят до переговорщиков американских. Ну и есть твердая позиция президента России, которую он тоже доносит. Позиция президента Путина озвучена – она логична, она разумна, она основывается на международном праве, и говорит о том, что мы четвертая страна в мире по экономике, а может быть, первая страна по военным возможностям, и если вы с нами собираетесь шутить, то все может плачевно закончиться, в том числе для всего мира.