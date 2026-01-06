Рейтинг@Mail.ru
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/afrika-2066552130.html
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 06.01.2026
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T02:33:00+03:00
2026-01-06T02:33:00+03:00
россия
африка
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064878845.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, российская академия наук, в мире
Россия, Африка, Российская академия наук, В мире
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой

РИА Новости: товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка. Работа министерской конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова.
По ее словам, интерес в России к Африке появился на всех уровнях, от регионов и частных компаний до министерств и ведомств. В свою очередь, Российская академия наук сотрудничала с африканскими странами в научной сфере.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД
26 декабря 2025, 14:25
 
РоссияАфрикаРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала