В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова.