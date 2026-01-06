https://ria.ru/20260106/afrika-2066552130.html
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 06.01.2026
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T02:33:00+03:00
2026-01-06T02:33:00+03:00
2026-01-06T02:33:00+03:00
россия
африка
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064878845.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, российская академия наук, в мире
Россия, Африка, Российская академия наук, В мире
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
РИА Новости: товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова.
По ее словам, интерес в России
к Африке
появился на всех уровнях, от регионов и частных компаний до министерств и ведомств. В свою очередь, Российская академия наук
сотрудничала с африканскими странами в научной сфере.