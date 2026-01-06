https://ria.ru/20260106/aeroporty-2066567694.html
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Калуги и Волгограда сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
Росавиация: в аэропортах Пензы, Самары, Калуги и Волгограда сняли ограничения