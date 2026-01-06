https://ria.ru/20260106/aeroporty-2066547959.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения
В трех аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.01.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары, Ярославля и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:30:00+03:00
2026-01-06T01:30:00+03:00
2026-01-06T01:38:00+03:00
В трех аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Самары, Ульяновска и Ярославля ввели временные ограничения