Страны G20 надеются увидеть ЮАР на саммите в США, заявила шерпа России
05:56 05.01.2026
Страны G20 надеются увидеть ЮАР на саммите в США, заявила шерпа России
Страны G20 сохраняют надежду, что США пригласят ЮАР на саммит "двадцатки" в Майами, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 05.01.2026
Страны G20 надеются увидеть ЮАР на саммите в США, заявила шерпа России

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Страны G20 сохраняют надежду, что США пригласят ЮАР на саммит "двадцатки" в Майами, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"По крайней мере, у участников "Группы двадцати" она (надежда на приглашение ЮАР на саммит - ред.) сохраняется", - сообщила Лукаш в ответ на соответствующий вопрос.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "двадцатке" в период своего председательства. Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне.
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Шерпа России рассказала о главной теме саммита G20 в США
2 января, 11:18
 
В миреСШАЮАРМайамиСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
