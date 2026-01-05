Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 05.01.2026 (обновлено: 12:37 05.01.2026)
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр" - РИА Новости, 05.01.2026
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, 12 боевых бронированных машин и шесть... РИА Новости, 05.01.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, новоалександровск, доброполье (город), днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Новоалександровск, Доброполье (город), Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"

Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Торское, Новоалександровска, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
