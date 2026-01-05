ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.