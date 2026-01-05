https://ria.ru/20260105/vsu-2066454839.html
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр" - РИА Новости, 05.01.2026
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 350 боевиков ВСУ, 12 боевых бронированных машин и шесть... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:26:00+03:00
2026-01-05T12:26:00+03:00
2026-01-05T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
новоалександровск
доброполье (город)
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_855e0ef3feeeebf8bdf4cec634bb5a24.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
новоалександровск
доброполье (город)
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420025_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_06d106a27ea4a1d49a8477fa24ee169d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, новоалександровск, доброполье (город), днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Новоалександровск, Доброполье (город), Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки "Центр"