Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
17:44 05.01.2026
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал Гусев в Telegram-канале.
Отмечается, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
 
 
