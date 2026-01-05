https://ria.ru/20260105/voronezh-2066502787.html
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа - РИА Новости, 05.01.2026
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области... РИА Новости, 05.01.2026
Силы ПВО уничтожили один беспилотник в пригороде Воронежа
Силы ПВО уничтожили БПЛА в пригороде Воронежа