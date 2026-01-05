Российский сенатор сравнил действия США в Ираке и Ливии с Венесуэлой

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сценарий, который США реализовали в Ираке или в Ливии, устранив руководство страны, в Венесуэле повторить не выйдет, уверен глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Выкрасть (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро - не значит управлять Венесуэлой. Боливарианская Республика - гордая страна со сложным рельефом местности, покрытая лесами. Её жители не сдадутся по команде "лапки вверх". Сценарий, который США реализовали в Ираке, просто уничтожив всю верхушку во главе с Саддамом Хусейном, или в Ливии, где убили лидера страны (Муаммара - ред.) Каддафи, в Венесуэле повторить не выйдет", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Джабарова, мир ошарашен тем, что таким образом, оказывается, позволено решать проблемы на межгосударственном уровне, и в госдепе США потихоньку начинают понимать, что натворили лишнего.
"Лёгкий" захват президента Мадуро может быть результатом как недоработок в системе безопасности, так и вербовки представителей венесуэльских спецслужб и армейских чинов", - полагает сенатор.
При этом политик отметил, что Венесуэлу окружают дружественные ей государства, включая Бразилию. У Каракаса есть мощные союзники в лице того же Китая. "Возможно, в Вашингтоне рассчитывали, что в обмен на смягчение риторики в отношении Украины в переговорах с Россией мы закроем глаза на их действия в Латинской Америке. Но наша страна ведёт себя последовательно", - добавил он.
По мнению Джабарова, Трампу хотелось получить громкий результат в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2026 года.
"Но по факту он дал своим противникам демократам прекрасную возможность подвергнуть его жёсткой критике. Причина очевидна - санкционированная президентом США операция не является полицейской, в чём пытаются всех убедить в Белом доме. Это была военная операция с участием спецназа, авиации, флота. И, конечно, считать, что Венесуэла - государство-поставщик наркотиков, это чересчур. Хотя бы учитывая то, что Каракас получал деньги за экспорт нефти", - заключил глава комиссии СФ.