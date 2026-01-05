Российский сенатор сравнил действия США в Ираке и Ливии с Венесуэлой

По словам Джабарова, мир ошарашен тем, что таким образом, оказывается, позволено решать проблемы на межгосударственном уровне, и в госдепе США потихоньку начинают понимать, что натворили лишнего.

"Лёгкий" захват президента Мадуро может быть результатом как недоработок в системе безопасности, так и вербовки представителей венесуэльских спецслужб и армейских чинов", - полагает сенатор.

"Но по факту он дал своим противникам демократам прекрасную возможность подвергнуть его жёсткой критике. Причина очевидна - санкционированная президентом США операция не является полицейской, в чём пытаются всех убедить в Белом доме. Это была военная операция с участием спецназа, авиации, флота. И, конечно, считать, что Венесуэла - государство-поставщик наркотиков, это чересчур. Хотя бы учитывая то, что Каракас получал деньги за экспорт нефти", - заключил глава комиссии СФ.