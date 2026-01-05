СМИ: врио главы СБУ причастен к организации ударов дронов по России

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара является автором и организатором дроновых ударов по территории России, в том числе к теракту против российских аэродромов, который на Украине называют операцией "Паутина", сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник Владимир Зеленский подписал указ о назначении Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний заявил об уходе с должности.
"Хмара - автор и организатор дроновых атак по России, в том числе операции "Паутина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации телеканала "Мы - Украина", Хмара также участвовал в боях в Донбассе, а в 2023 году возглавил подразделение СБУ "Альфа".
Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.