16:38 05.01.2026 (обновлено: 16:40 05.01.2026)
СМИ: врио главы СБУ причастен к организации ударов дронов по России
СМИ: врио главы СБУ причастен к организации ударов дронов по России
СМИ: врио главы СБУ причастен к организации ударов дронов по России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара является автором и организатором дроновых ударов по территории России, в том числе к теракту против российских аэродромов, который на Украине называют операцией "Паутина", сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник Владимир Зеленский подписал указ о назначении Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний заявил об уходе с должности.
"Хмара - автор и организатор дроновых атак по России, в том числе операции "Паутина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации телеканала "Мы - Украина", Хмара также участвовал в боях в Донбассе, а в 2023 году возглавил подразделение СБУ "Альфа".
Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Вчера, 13:22
 
В миреУкраинаРоссияАмурская областьВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныСтрана.ua
 
 
