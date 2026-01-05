Рейтинг@Mail.ru
04:21 05.01.2026
Трамп: операция США в Венесуэле не повлияет на отношения с Си Цзиньпином
Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что его военная операция в Венесуэле не повлияет на отношения с лидером КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, венесуэла, си цзиньпин, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Си Цзиньпин, Удары США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что его военная операция в Венесуэле не повлияет на отношения с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Я так не думаю, у меня с ним хорошие отношения.", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, повлияет ли захват американскими силами венесуэльского президента Николаса Мадуро на его отношения с Си Цзиньпином.
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе, заявил Трамп
04:15
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Китай резко осудил атаку США на Венесуэлу
3 января, 17:52
3 января, 17:52
 
