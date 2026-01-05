Токаев заявил, что встреча с Назарбаевым говорит о высоких качествах Путина

АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Недавняя встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым говорит о высоких человеческих качествах президента России Владимира Путина, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan.
В преддверии Нового года в Кремле состоялась очередная встреча первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с российским президентом. Журналист газеты Turkistan отметил, что вокруг этой встречи появилось много мнений, слухов, вплоть до того, что обсуждался транзит власти в Казахстане в 2029 году, и Назарбаев якобы хочет сыграть ключевую роль при личном содействии Владимира Путина. Журналист спросил Токаева о его отношении к этим встречам.
"Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина. Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему", - сказал Токаев.
Казахстанский президент отметил, что о транзите власти рано говорить, впереди несколько лет упорной работы.
"Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны", - добавил Токаев.
Путин обсудил с Токаевым и Мирзиеевым развитие двусторонних отношений
30 декабря 2025, 14:25