Токаев заявил, что встреча с Назарбаевым говорит о высоких качествах Путина

Казахстанский президент отметил, что о транзите власти рано говорить, впереди несколько лет упорной работы.

"Что касается личности Нурсултана Назарбаева, то я неоднократно высказывался о нем, как об основателе современной казахской государственности. Его заслуги в создании государственных институтов, рыночных механизмов в экономике, строительстве новой столицы очевидны", - добавил Токаев.