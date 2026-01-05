Токаев рассказал о судебных процессах по беспорядкам января 2022 года

АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Судебные процессы по беспорядкам января 2022 года продолжаются, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Судебные процессы по беспорядкам января 2022 года продолжаются, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату , прежнюю столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

"Еще в марте 2022 года в парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок. Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара (января - ред.) многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более 3 тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено", - сказал Токаев

По его словам, беспорядки в 2022 году одновременно охватили 12 городов страны.

"Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили 12 городов страны и привели к захвату многих областных акиматов (адмнистраций - ред.) и зданий правоохранительных органов", - добавил казахстанский президент.