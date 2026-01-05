Токаев рассказал о судебных процессах по беспорядкам января 2022 года

АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Судебные процессы по беспорядкам января 2022 года продолжаются, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, прежнюю столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
"Еще в марте 2022 года в парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок. Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара (января - ред.) многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более 3 тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено", - сказал Токаев.
По его словам, беспорядки в 2022 году одновременно охватили 12 городов страны.
"Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили 12 городов страны и привели к захвату многих областных акиматов (адмнистраций - ред.) и зданий правоохранительных органов", - добавил казахстанский президент.
Токаев подчеркнул, что зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по "революциям" воспользовались решением правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации, затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Президент Казахстана отметил, что ряд руководителей КНБ (комитета нацбезопасности) и МВД не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм.
