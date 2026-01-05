https://ria.ru/20260105/svo-2066412098.html
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2026
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены пять населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T00:20:00+03:00
2026-01-05T00:20:00+03:00
2026-01-05T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260105/bespilotniki-2066411800.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
РИА Новости: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО