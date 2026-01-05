США за год провели бомбардировки в семи странах, заявил профессор

ООН, 5 янв - РИА Новости. США за прошедший год провели бомбардировки в семи странах, при этом ни одна из акций не была предпринята в целях самозащиты или санкционирована ООН, заявил в понедельник известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"За прошедший год Соединенные Штаты провели бомбардировки в семи странах, ни одна из которых не была санкционирована Советом безопасности ООН и ни одна из которых не была предпринята в целях законной самообороны в соответствии с уставом ООН", - заявил Сакс во время заседания Совбеза ООН по операции США в Венесуэле.
"В прошлом месяце президент (США Дональд - ред.) Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес шести государств-членов ООН, включая Колумбию, Данию, Иран, Мексику, Нигерию и, конечно же, Венесуэлу. Членам Совета не следует судить (захваченного США лидера Венесуэлы - ред.) Николаса Мадуро", - сказал он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.