США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс

ООН, 5 янв – РИА Новости. Совет безопасности ООН должен незамедлительно принять меры к тому, чтобы США прекратили свое силовое воздействие на Венесуэлу, вывели свои войска с ее территории и остановили морскую блокаду, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Совет безопасности (ООН – ред.) должен немедленно подтвердить следующие действия: США должны немедленно прекратить все угрозы или применение силы против Венесуэлы. США должны прекратить военно-морскую блокаду и все связанные с ней принудительные военные меры, предпринятые без санкции Совета безопасности. США должны немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Венесуэлы и из прилегающих к ней районов, включая разведывательные, военно-морские, военно-воздушные и другие передовые силы", - сказал Сакс во время заседания Совбеза ООН.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.