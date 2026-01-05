Рейтинг@Mail.ru
США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ssha-2066527806.html
США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс
США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс - РИА Новости, 05.01.2026
США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс
Совет безопасности ООН должен незамедлительно принять меры к тому, чтобы США прекратили свое силовое воздействие на Венесуэлу, вывели свои войска с ее... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:50:00+03:00
2026-01-05T20:50:00+03:00
сша
венесуэла
в мире
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1207a36265fb61747ef4e68394d4327d.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066521888.html
https://ria.ru/20260105/ssha-2066513389.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d6ddefb40a8d9070aabb2b23a7784b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, в мире, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, колумбийский университет, оон, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, В мире, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Колумбийский университет, ООН, Удары США по Венесуэле
США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс

Сакс: США должны прекратить давление на Венесуэлу и остановить морскую блокаду

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв – РИА Новости. Совет безопасности ООН должен незамедлительно принять меры к тому, чтобы США прекратили свое силовое воздействие на Венесуэлу, вывели свои войска с ее территории и остановили морскую блокаду, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Совет безопасности (ООН – ред.) должен немедленно подтвердить следующие действия: США должны немедленно прекратить все угрозы или применение силы против Венесуэлы. США должны прекратить военно-морскую блокаду и все связанные с ней принудительные военные меры, предпринятые без санкции Совета безопасности. США должны немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Венесуэлы и из прилегающих к ней районов, включая разведывательные, военно-морские, военно-воздушные и другие передовые силы", - сказал Сакс во время заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Небензя после атаки США задался вопросом, разве к такому миру мы стремились
Вчера, 20:21
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
По вменяемым Мадуро преступлениям есть доказательства, заявил постпред США
Вчера, 19:09
 
СШАВенесуэлаВ миреНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампКолумбийский университетООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала