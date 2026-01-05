США должны остановить морскую блокаду Венесуэлы, считает Сакс

ООН, 5 янв – РИА Новости. Совет безопасности ООН должен незамедлительно принять меры к тому, чтобы США прекратили свое силовое воздействие на Венесуэлу, вывели свои войска с ее территории и остановили морскую блокаду, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.