Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Колумбийский министр обороны Педро Санчес заявил, что находится в регулярном контакте с США по вопросам борьбы с наркотиками, пишет газета New York Times, взявшая у Санчеса интервью.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
"Санчес заявил, что поддерживает постоянный контакт с Соединенными Штатами по вопросам борьбы с наркотиками", - говорится в статье.
По словам министра, между странами сохраняются "очень тесные отношения".
При этом, как пишет издание, Санчес не стал комментировать угрозы Трампа в отношении Колумбии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.