Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ssha-2066503656.html
Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США
Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США - РИА Новости, 05.01.2026
Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США
Колумбийский министр обороны Педро Санчес заявил, что находится в регулярном контакте с США по вопросам борьбы с наркотиками, пишет газета New York Times,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:54:00+03:00
2026-01-05T17:54:00+03:00
в мире
сша
колумбия
венесуэла
педро санчес
николас мадуро
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260105/ssha-2066501883.html
https://ria.ru/20260105/ek-2066491274.html
сша
колумбия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, венесуэла, педро санчес, николас мадуро, дональд трамп, оон
В мире, США, Колумбия, Венесуэла, Педро Санчес, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН
Глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США

NYT: глава МО Колумбии заявил, что поддерживает постоянный контакт с США

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Колумбийский министр обороны Педро Санчес заявил, что находится в регулярном контакте с США по вопросам борьбы с наркотиками, пишет газета New York Times, взявшая у Санчеса интервью.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, считает подполковник
Вчера, 17:39
"Санчес заявил, что поддерживает постоянный контакт с Соединенными Штатами по вопросам борьбы с наркотиками", - говорится в статье.
По словам министра, между странами сохраняются "очень тесные отношения".
При этом, как пишет издание, Санчес не стал комментировать угрозы Трампа в отношении Колумбии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле, заявила Пиньо
Вчера, 16:34
 
В миреСШАКолумбияВенесуэлаПедро СанчесНиколас МадуроДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала