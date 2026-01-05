Сегодня последний рабочий день замечательной женщины, которая вынуждена прервать служение своей стране из-за угроз в адрес семьи. Она поступила как мать, поэтому город Вашингтон теряет одного из лучших своих людей. Ее имя — Марджори Тейлор Грин, теперь уже бывший член палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия.
Прочтя это, американец заржал бы лошадью, решив, что это, должно быть, шутка. А американец, у которого нет чувства юмора, предположил бы, что Россия воздает почести своему "агенту", которого удалось внедрить в конгресс. У Марджори скандальный имидж, ее отовсюду гонят, ее нигде не ждут. Президент Дональд Трамп называл ее "разглагольствующей сумасшедшей", "человеком с низким IQ", "предателем Соединенных Штатов" — и никто из демократов с ним не спорил.
Было время, когда, не разобравшись толком, российские СМИ тоже участвовали в травле этой замечательной женщины. Однажды она перепутала испанский суп гаспачо с нацистской полицией гестапо, после чего получила знатную порцию улюлюканья в стиле знаменитой характеристики американцев от основоположника русского стендапа Михаила Задорнова: "Ну, тупыыыые!".
На родине Грин тоже является героиней многих пародий, скетчей, мемов и шуток (часто, к сожалению, смешных). В политическом театре Соединенных Штатов ей досталась роль злобной и необразованной хабалки из глухомани, которая верит в то, что Капитолийский холм захвачен коммунистами.
Однако главные нюансы этой роли лучше видны со стороны. Например, из России. В России нужно жить долго, поэтому у русских хорошая память. А сегодня — тот день, когда нужно спросить у наших американских соседей: и как же это так получилось, что, как вы сами говорите, "истеричная дура" оказалась одним из самых мудрых и прозорливых политиков вашей страны? Если точнее, самым мудрым и самым прозорливым. Да-да, вот именно она.
Весной 2022 года каждая собака в Вашингтоне поддерживала Украину и призывала дать России решительный отпор. Даже традиционно разумные американские политики поддались тогда отвратительному стадному чувству. Но только не Марджори Тейлор Грин. Она привычно шла против толпы и некоторое время была единственной в конгрессе, кого можно назвать голосом разума, поскольку остальные разумные примолкли.
За это на нее повесили ярлык "российской пропагандистки" вдобавок ко всем прочим ярлыкам. Напомним примеры этой "пропаганды", чтобы внести окончательную ясность в фигуру Грин:
- военный конфликт на Украине спровоцировали страны НАТО;
- ВСУ переполнены нацистами;
- руководство в Киеве разворовывает иностранную помощь;
- семья Джо Байдена является частью украинских коррупционных схем.
Может, и впрямь — имитацией. Может, и впрямь — заменили. А может, и нет. Но у нас теперь больше поводов доверять Марджори Тейлор Грин, чем всему остальному Капитолию. И то, что теперь она находится в состоянии вражды с Трампом, — очередной весомый повод.
Когда-то Грин была самой ярой фанаткой неистового миллиардера, его надежным штыком, его боевой подругой, его Харли Квинн. Она даже автозагар предпочитает столь же избыточно оранжевый.
Марджори поддерживала Дональда в худшие для него дни штурма Капитолия, когда многие другие соратники отвернулись, и внесла предложение об импичменте Байдена в первый же день его президентства. Для старины Джо она стала фурией, гарпией, валькирией, но всего нескольких месяцев второго срока Трампа хватило для того, чтобы Грин перешла к критике былого кумира. И когда Трамп говорит, что она предала США, он имеет в виду, что она предала его лично. Предала подло и без повода. Так, кой-чего по мелочи.
Например, Грин выступила против бомбардировок Ирана, поощрения действий Израиля в Газе, любого (даже мизерного) участия в снабжении ВСУ, сокрытия "досье Эпштейна", но в поддержку программы по улучшению доступа к медицинским услугам для жителей небогатых сельских районов. И разумеется, она осудила вторжение в Венесуэлу. Вот такая вот она ужасная женщина.
Ну и кто же бросит в нее камень? Кто, кроме Трампа, бандеровцев и израильтян?
Когда президент одарил бывшую фанатку серией гневных спичей, Грин и ее семье (в которой трое детей) поступили анонимные обещания расправы. И она решила, что с нее хватит. Обвинив Трампа в диктаторских замашках и подчеркнув, что склонится только перед Богом, конгрессвумен заявила о досрочном уходе из конгресса — на год раньше выборов, по итогам которых президент планировал заменить ее на кого-нибудь лояльного. Четырнадцатый избирательный округ Джорджии осиротел, даже если сам этого не понял. Весь Капитолийский холм как-то обесценился.
Справедливости ради — восхищаться Марджори Тейлор Грин проще на значительном расстоянии, чем в одном с ней помещении, причем неважно, в каком: в конгрессе или фитнес-клубе. Собственно, она состоялась, создав сеть фитнес-клубов, после чего почти случайно оказалась в конгрессе, победив в округе с консервативным населением и слабыми соперниками, однако не смогла ужиться ни в одной комиссии или комитете, включая те, которые состояли из людей с похожими взглядами. Тем не менее с ее уходом американский парламентаризм многое потеряет, а вот с России, как бы в США ни ерничали по поводу отставки нашего "агента", не убудет.
Вместо грубоватой конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наши СМИ столь же успешно цитируют миловидную конгрессвумен Анну Паулину Луну. В США теперь много кого можно процитировать, кто с видом знатока утверждает вещи, которые четыре года назад произносила вслух только взбалмошная блондинка из Джорджии.
Пускай она некомпетентна во многих вопросах, о которых пыталась рассуждать. Пускай комично путалась в географии собственной страны, не говоря уже о точных науках. Но в ее случае, вероятно, тоже работает правило, по которому большое лучше видится на расстоянии, поэтому ее оценки восточной политики НАТО или режима Зеленского оказались столь точны.
При всей специфике личности Грин — гремучей смеси из блондинки в законе и Бабы-яги, которая против, это не для нее диагноз и приговор, а для Америки, если действительно честный и бескомпромиссный политик в тех краях обязательно должен быть городским сумасшедшим или стервой, умеющей обращаться с автоматическим оружием.
