Сегодня последний рабочий день замечательной женщины, которая вынуждена прервать служение своей стране из-за угроз в адрес семьи. Она поступила как мать, поэтому город Вашингтон теряет одного из лучших своих людей. Ее имя — Марджори Тейлор Грин, теперь уже бывший член палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия.

Прочтя это, американец заржал бы лошадью, решив, что это, должно быть, шутка. А американец, у которого нет чувства юмора, предположил бы, что Россия воздает почести своему "агенту", которого удалось внедрить в конгресс. У Марджори скандальный имидж, ее отовсюду гонят, ее нигде не ждут. Президент Дональд Трамп называл ее "разглагольствующей сумасшедшей", "человеком с низким IQ", "предателем Соединенных Штатов" — и никто из демократов с ним не спорил.

Было время, когда, не разобравшись толком, российские СМИ тоже участвовали в травле этой замечательной женщины. Однажды она перепутала испанский суп гаспачо с нацистской полицией гестапо, после чего получила знатную порцию улюлюканья в стиле знаменитой характеристики американцев от основоположника русского стендапа Михаила Задорнова : "Ну, тупыыыые!".

На родине Грин тоже является героиней многих пародий, скетчей, мемов и шуток (часто, к сожалению, смешных). В политическом театре Соединенных Штатов ей досталась роль злобной и необразованной хабалки из глухомани, которая верит в то, что Капитолийский холм захвачен коммунистами.

Однако главные нюансы этой роли лучше видны со стороны. Например, из России. В России нужно жить долго, поэтому у русских хорошая память. А сегодня — тот день, когда нужно спросить у наших американских соседей: и как же это так получилось, что, как вы сами говорите, "истеричная дура" оказалась одним из самых мудрых и прозорливых политиков вашей страны? Если точнее, самым мудрым и самым прозорливым. Да-да, вот именно она.

Весной 2022 года каждая собака в Вашингтоне поддерживала Украину и призывала дать России решительный отпор. Даже традиционно разумные американские политики поддались тогда отвратительному стадному чувству. Но только не Марджори Тейлор Грин. Она привычно шла против толпы и некоторое время была единственной в конгрессе, кого можно назвать голосом разума, поскольку остальные разумные примолкли.

За это на нее повесили ярлык "российской пропагандистки" вдобавок ко всем прочим ярлыкам. Напомним примеры этой "пропаганды", чтобы внести окончательную ясность в фигуру Грин:

военный конфликт на Украине спровоцировали страны НАТО;

ВСУ переполнены нацистами;

руководство в Киеве разворовывает иностранную помощь;

семья Джо Байдена является частью украинских коррупционных схем.

Стоит признать, что мудрой позиции конгрессвумен сильно вредила слава сторонника всех без исключений теорий заговора, включая те, согласно которым атака террористов на Пентагон 11 сентября 2001 года была имитацией, а некоторых влиятельных чиновников в США заменили на двойников.

Может, и впрямь — имитацией. Может, и впрямь — заменили. А может, и нет. Но у нас теперь больше поводов доверять Марджори Тейлор Грин, чем всему остальному Капитолию. И то, что теперь она находится в состоянии вражды с Трампом, — очередной весомый повод.

Когда-то Грин была самой ярой фанаткой неистового миллиардера, его надежным штыком, его боевой подругой, его Харли Квинн. Она даже автозагар предпочитает столь же избыточно оранжевый.

Марджори поддерживала Дональда в худшие для него дни штурма Капитолия, когда многие другие соратники отвернулись, и внесла предложение об импичменте Байдена в первый же день его президентства. Для старины Джо она стала фурией, гарпией, валькирией, но всего нескольких месяцев второго срока Трампа хватило для того, чтобы Грин перешла к критике былого кумира. И когда Трамп говорит, что она предала США, он имеет в виду, что она предала его лично. Предала подло и без повода. Так, кой-чего по мелочи.

Например, Грин выступила против бомбардировок Ирана , поощрения действий Израиля в Газе, любого (даже мизерного) участия в снабжении ВСУ, сокрытия "досье Эпштейна", но в поддержку программы по улучшению доступа к медицинским услугам для жителей небогатых сельских районов. И разумеется, она осудила вторжение в Венесуэлу . Вот такая вот она ужасная женщина.

Ну и кто же бросит в нее камень? Кто, кроме Трампа, бандеровцев и израильтян?

Когда президент одарил бывшую фанатку серией гневных спичей, Грин и ее семье (в которой трое детей) поступили анонимные обещания расправы. И она решила, что с нее хватит. Обвинив Трампа в диктаторских замашках и подчеркнув, что склонится только перед Богом, конгрессвумен заявила о досрочном уходе из конгресса — на год раньше выборов, по итогам которых президент планировал заменить ее на кого-нибудь лояльного. Четырнадцатый избирательный округ Джорджии осиротел, даже если сам этого не понял. Весь Капитолийский холм как-то обесценился.

Справедливости ради — восхищаться Марджори Тейлор Грин проще на значительном расстоянии, чем в одном с ней помещении, причем неважно, в каком: в конгрессе или фитнес-клубе. Собственно, она состоялась, создав сеть фитнес-клубов, после чего почти случайно оказалась в конгрессе, победив в округе с консервативным населением и слабыми соперниками, однако не смогла ужиться ни в одной комиссии или комитете, включая те, которые состояли из людей с похожими взглядами. Тем не менее с ее уходом американский парламентаризм многое потеряет, а вот с России, как бы в США ни ерничали по поводу отставки нашего "агента", не убудет.

Вместо грубоватой конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наши СМИ столь же успешно цитируют миловидную конгрессвумен Анну Паулину Луну . В США теперь много кого можно процитировать, кто с видом знатока утверждает вещи, которые четыре года назад произносила вслух только взбалмошная блондинка из Джорджии.

Пускай она некомпетентна во многих вопросах, о которых пыталась рассуждать. Пускай комично путалась в географии собственной страны, не говоря уже о точных науках. Но в ее случае, вероятно, тоже работает правило, по которому большое лучше видится на расстоянии, поэтому ее оценки восточной политики НАТО или режима Зеленского оказались столь точны.