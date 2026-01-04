Грин осудила операцию США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американцы в ярости от действий руководства США, направленных на смену политических режимов и финансирование войн за рубежом, на фоне постоянного роста стоимости жизни в стране, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после проведения США военной операции в Венесуэле.
"Смена режимов, финансирование зарубежных войн и постоянное перенаправление американских налоговых долларов на иностранные цели... в то время как американцы постоянно сталкиваются с растущими расходами на жизнь, жилье и здравоохранение и узнают о мошенничестве и растрате своих налоговых денег - вот что приводит большинство американцев в ярость", - написала Грин в социальной сети Х.
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
Она добавила, что считает оправданным недовольство американцев бесконечной военной агрессией США.
"Нас заставляют за это платить, и обе партии, республиканцы и демократы, всегда обеспечивают финансирование и функционирование вашингтонской военной машины", - отметила Грин.
Конгрессвумен подчеркнула, что многие сторонники движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), думавшие, что голосуют против этого, ошибались.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.