Грин осудила операцию США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американцы в ярости от действий руководства США, направленных на смену политических режимов и финансирование войн за рубежом, на фоне постоянного роста стоимости жизни в стране, Американцы в ярости от действий руководства США, направленных на смену политических режимов и финансирование войн за рубежом, на фоне постоянного роста стоимости жизни в стране, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после проведения США военной операции в Венесуэле.

"Смена режимов, финансирование зарубежных войн и постоянное перенаправление американских налоговых долларов на иностранные цели... в то время как американцы постоянно сталкиваются с растущими расходами на жизнь, жилье и здравоохранение и узнают о мошенничестве и растрате своих налоговых денег - вот что приводит большинство американцев в ярость", - написала Грин в социальной сети Х.

Она добавила, что считает оправданным недовольство американцев бесконечной военной агрессией США

"Нас заставляют за это платить, и обе партии, республиканцы и демократы, всегда обеспечивают финансирование и функционирование вашингтонской военной машины", - отметила Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что многие сторонники движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), думавшие, что голосуют против этого, ошибались.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН