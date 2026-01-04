Рейтинг@Mail.ru
Грин осудила операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/ssha-2066290468.html
Грин осудила операцию США в Венесуэле
Грин осудила операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
Грин осудила операцию США в Венесуэле
Американцы в ярости от действий руководства США, направленных на смену политических режимов и финансирование войн за рубежом, на фоне постоянного роста... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T00:52:00+03:00
2026-01-04T00:52:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
марджори тейлор грин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766542770_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fe74e0acbcf11893b95f415602a743.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066285692.html
https://ria.ru/20260103/vens-2066287055.html
https://ria.ru/20260104/oon-2066288721.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766542770_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d058fbe480329f01ac22e3f558d2ef82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, марджори тейлор грин, оон
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, ООН
Грин осудила операцию США в Венесуэле

Тейлор Грин: американцы в ярости от действий США по смене режимов

© AP Photo / Jose Luis MaganaМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американцы в ярости от действий руководства США, направленных на смену политических режимов и финансирование войн за рубежом, на фоне постоянного роста стоимости жизни в стране, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после проведения США военной операции в Венесуэле.
"Смена режимов, финансирование зарубежных войн и постоянное перенаправление американских налоговых долларов на иностранные цели... в то время как американцы постоянно сталкиваются с растущими расходами на жизнь, жилье и здравоохранение и узнают о мошенничестве и растрате своих налоговых денег - вот что приводит большинство американцев в ярость", - написала Грин в социальной сети Х.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Вчера, 23:45
Она добавила, что считает оправданным недовольство американцев бесконечной военной агрессией США.
"Нас заставляют за это платить, и обе партии, республиканцы и демократы, всегда обеспечивают финансирование и функционирование вашингтонской военной машины", - отметила Грин.
Конгрессвумен подчеркнула, что многие сторонники движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), думавшие, что голосуют против этого, ошибались.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
Вчера, 23:56
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Председатель СБ ООН подтвердил проведение заседания по Венесуэле
00:17
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампМарджори Тейлор ГринООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала