https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066454708.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" ВС РФ продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:25:00+03:00
2026-01-05T12:25:00+03:00
2026-01-05T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa2abec33f225f6be4266f775cbdaa1c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f320f4d444a9c13ac83e55cac9f00b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки