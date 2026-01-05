Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 05.01.2026 (обновлено: 12:44 05.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" ВС РФ продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
россия
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Группировка "Восток" ВС РФ продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Цветковое, Зализничное, Воздвижевка Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
